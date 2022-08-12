Küçükçekmece’de cuma namazı sırasında çarşaflı kişiler kuyumcu soydu

İstanbul Küçükçekmece'de esnafın cuma namazına gitmesini fırsat bilen iki şüpheli, 3 dakika içerisinde dükkanı soydu. Tanınmamak için çarşaf giydikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Lüks ciple gelen 2 şüpheli, dükkan sahibinin cuma namazına gitmesini fırsat bilerek, kumandayla kepengi açtı. Şüphelilerden biri cipte beklerken çarşaf giyen diğer şüpheli içeri girdi.

Şüpheli, 3 dakikada bir miktar altın çalarak kaçtı. Araştırma devam ederken, kuyumcudan çalınan altınların miktarının ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın görgü şahidi Ege Taha Türkoğlu, “Biz karşıda bekliyorduk. Yanımızda bir araba vardı. Sonra içeriden alarm sesi geldi. Araba daha sonra kuyumcunun önüne yanaştı. Hırsız, içeriden altınlarla çıktı. Sonra arabaya binip kaçtılar. Hırsızın üstünde kara çarşaf ve gözlük vardı” dedi. (DHA)