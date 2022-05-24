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Kur’an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı

Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T'nin Ramazanda 3 çocuğu sopayla dövdüğü anların görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı.

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Kur’an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı

Kentte Kur’an kursunda eğitmenlik yapan Abdulhakim T., ramazan ayında, kursa katılan 3 çocuğu bilinmeyen nedenle sopayla dövdü. Dayak anlarında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti. Görüntülerle ilgili harekete geçen polis ekipleri, kimliği saptanan Abdulhakim T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Abdulhakim T., adliyeye sevk edildi. (DHA)

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