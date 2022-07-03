‘Kurbanlık alırken dikkat edin!’

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, kurbanlık alacaklara uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanlıkların birlik üyeleri ve bilindik üreticilerden alınmasını öneren Murat Şen, “Kurban kesecekler resmi kurumlar tarafından denetimi yapılan küpeli hayvanları tercih etmelidir. Sağlıklı hayvan kurban edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

PAZAR YERLERİNE DİKKAT

Son dönemlerde Covid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatan Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, tüm vatandaşları salgına karşı önlemlere uymaya çağırdı. Kurbanlık pazarlarında kalabalık oluşmadan alışverişin yapılması gerektiğini söyleyen Şen, hijyen kurallarına uyulmasını önerdi.

SAĞLIKLI HAYVAN NASIL OLUR?

Kurbanlık alacak yurttaşlar için önemli açıklamalarda bulunan Murat Şen, “Maalesef istemesek de bazı bazı satıcılar hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları kurban olarak vatandaşa satmaya çalışabiliyor. Buna karşı vatandaşlar sağlıklı, semiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin.

Hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşlar kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmaları önemlidir” diye konuştu.

FİYATLAR…

Bu yıl kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, “Bu sene kurbanlık koyun-keçi canlı ağırlık kilogram fiyatı 68 lira olarak belirlendi” dedi. Başkan Murat Şen, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı, ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

İlginizi Çekebilir Kurbanlıklar podyuma çıktı