Kuşadası’nda ihaleye fesat soruşturmasında 6 tutuklama

Kuşadası Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla başlatılan müfettiş soruşturması sonucu açığa alınan ve iki gün önce gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak mülkiye müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucunda geçtiğimiz aylarda görevden uzaklaştırılan ve iki gün önce gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki sorgularından sonra mahkemeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuşadası Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara, Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ile Zana Bağı ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik ile rüşvet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki Demet Şengül serbest bırakılırken, Emre Tuğrul ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl yapılan 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırıldığı ile ilgili haberler üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme sonucunda, soruşturmanın selameti açısından Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile toplam 6 kişi geçtiğimiz aylarda görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturmanın tamamlanması üzerine Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri iki gün önce sabah saatlerinde belediye çalışanları ile ihaleyi alan şirketin sahibi iki kişiyi gözaltına aldı.