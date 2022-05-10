‘Kuşum kaçtı’ diyerek fabrikayı benzin döküp yakan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Aziz Başak (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.'nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada 7 milyon lira civarında zarar oluşurken, kaçan şüpheli 14 gün sonra yakalandı.

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Olay, geçen 26 Nisan tarihinde Sabuca Mahallesinde bir defne fabrikasında meydana geldi. Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi’nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Aziz Başak, bekçiye ‘Kuşum kaçtı’ diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

95 TON DEFNE YAPRAĞI İLE MAKİNELER YANDI

Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı.

Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başakın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)