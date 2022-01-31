Kütahya’da hasta yakınlarından doktora darp: 4 gözaltı

Kütahya'da, hastane koridorunda 'omuz atma' nedeniyle çıkan tartışmada doktor B.O.'yu darbettiği gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişi, gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, gece yarısı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği önünde meydana geldi. Hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.’ya, iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı.

İkili arasında çıkan tartışma, F.E.’nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.’nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Doktor B.O., ihbarla gelen polis ekiplerine, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı. Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Polise hakaret ederek, mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor