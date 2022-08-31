Abone Ol

Kuzenini vurdu, ‘Canım sıkıldı, vurdum’ dedi

Konya’da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

Yayınlanma: 07:36 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.'ya “Sen küçüksün” dedi.

İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.'yı sırtından ve omzundan vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna “Canım sıkıldı, vurdum” diyerek cevap verdi.

Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Eşimi yanlışlıkla vurdum dedi serbest kaldı İlginizi Çekebilir Eşimi yanlışlıkla vurdum dedi serbest kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Karaman Konya Polis Sağlık