Kuzeninin kullandığı traktör ile çarpışan Berkay yaşamını yitirdi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan tekne personeli Berkay Kıvrak kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Gürkan Kıvrak (21) yönetimindeki traktörün römorkuna yandan çarparak yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki Berkay Kıvrak’ın kaza anında kasksız olduğu öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi 144. Sokak’ta iki gün önce meydana gelen kazada tekne personeli 19 yaşındaki Berkay Kıvrak kullandığı 48 AGR 637 plakalı motosiklet ile seyir halinde iken aynı anda karşı yönden gelen ve amcasının oğlu olduğu öğrenilen Gürkan Kıvrak (21) yönetimindeki 48 ADS 877 plakalı traktörün römorkuna yandan çarptı.

KASKI YOKTU

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen ve kasksız olduğu öğrenilen Kıvrak yola savruldu.

HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

Kazada ağır yaralanan Kıvrak, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Berkay Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kıvrak'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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