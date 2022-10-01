Kuzey Marmara Otoyolu’nda viyadüğün ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın viyadüğün ayağına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Şenol Köroğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, yoldan çıkarak viyadüğün ayağına çarptı.
Tam gece yarısı Sapakpınar yakınlarında Ankara istikametinde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Şenol Köroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Akın Kutlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şenol Köroğlu’nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, yol üzerinde başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)