KYK yurdundaki ‘şort’ yasağı kararı kadın personellerin şikayeti üzerine asılmış

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun yemekhanesine şort ve kısa pantolonla girilmesinin yasaklanmasıyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında ilgililerin ifadesine başvuruldu. İsmi açıklanmayan görevlinin yemekhanede çalışan kadın personellerin, erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri nedeniyle yazıyı astığını öne sürdüğü belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsündeki KYK’ya ait E Blok’taki erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, ‘Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır’ yazılı kağıt asıldı.

Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaparak, Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine bir süre sonra kağıt, asılı olduğu alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Diğer bloklarda uygulanmadığı belirlenen yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.

İsmi açıklanmayan görevlinin, yemekhanede çalışan kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri üzerine yazıyı astığını ileri sürdüğü belirtildi. Görevlinin, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi.

Kurumdaki diğer ilgililerinde savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir KYK yemekhanesinde şort ve kısa pantolon yasağı