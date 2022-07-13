Laf atma tartışması kavgaya döndü
Bursa'da laf atma tartışmasında ortalık adeta meydan muharebesine döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.
Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımadan vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. (İHA)