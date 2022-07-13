Abone Ol

Laf atma tartışması kavgaya döndü

Bursa'da laf atma tartışmasında ortalık adeta meydan muharebesine döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Yayınlanma: 09:41 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımadan vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. (İHA)

Tekirdağ'da aileler arasında taşlı-sopalı kavga: Yaralılar var İlginizi Çekebilir Tekirdağ'da aileler arasında taşlı-sopalı kavga: Yaralılar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa kavga Nilüfer Polis Tekirdağ