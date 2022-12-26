Lice’de 445 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ulucak köyü ile Akçabudak köyü kırsalında gerçekleştirilen narko terör operasyonunda piyasa değeri 38 milyon lira olan 445 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde dün Lice kırsalında başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan” operasyonunda Ulucak köyü yakınlarındaki Mezra Muho bölgesi ile Akçabudak, Yalımlı bölgesi ve Lice-Kulp arasındaki Sarım Çayı bölgesinde yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak tespit edildi.

Nokta istihbarata dayalı operasyonda piyasa değeri 38 milyon lira olan 445 kilo uyuşturucu ile yer altına gömülü jelikan bidonlar içinde gizlenmiş 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 adet şarjör, 2 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 11 bin 995 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek, 1 adet el yapımı patlayıcılarda kullanılan uzaktan kumanda düzeneği, bomba ve patlayıcı yapımında kullanılan 40 kilo amonyum nitrat, bombaların içinde hazırlandığı 5 adet mutfak tüpü, 23 pil bloğu, 570 pil, 1 adet sığınak yapımında kullanılan beton kırıcı hilti makinesi ile yüklü miktarda ilaç, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar ve ele geçen malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

3650 PERSONEL KATILDI

Operasyona Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığındaki Roketler adlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Lice Jandarma Komando Alayından birlikler ile Silvan Komando Alayındaki Panterler Jandarma timleri ile güvenlik korucularından oluşan 3650 personel katıldı.

Havadan İnsansız Keşif Uçakları, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile Atak taarruz helikopterlerinin de destek verdiği operasyon, yakalanan bombacının itiraflarında geçen Güldiken köyü ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Polis aracına saldırı planının yapıldığı Lice ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Güldiken köyü ile bu köye bağlı mezralaradaki stratejik hakim tepelere indirilen komando birlikleri teröristlerin muhtemel kaçış noktalarını kapattı.

Ardından dağlık ve ormanlık alanda silahlı insansız hava araçları da keşif uçuşlarına başladı.

KULP-LİCE-GENÇ ÜÇGENİ ABLUKA ALTINDA

Teröristlerin operasyonlara karşı geçiş güzergâhları ve patika yollara el yapımı uzaktan kumandalı mayın ve patlayıcı yerleştirme ihtimaline karşı bomba imha timleri de harekâtta görev alıyor. Operasyon, teröristlerin telsiz sinyallerinin alındığı “Şeytan Üçgeni” diye adlandırılan Lice, Hani ve Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında kalan Akdağlar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Özel birlikler helikopterle stratejik olası kaçış güzergâhlarına “Tıkama” görevi için indirildi. Birliklere olası bombalı ve mayınlı saldırılara karşı sinyal bozucu jammerlar da eşlik ediyor.

Operasyonda halen Lice kırsalında sorumlu düzeyde barındıkları tespit edilen 10 Milyonluk Kırmızı listede yer alan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer, Botan kod adlı Fehmi Başkurt, Hevidar kod adlı Çidem Dere, Doktor Mahsun kod adlı Vedat Ayhan, Suriye uyruklu Ala kod adlı suikastçı teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.