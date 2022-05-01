Lüks cip karayolunda alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir cip seyir halinde iken yanmaya başladı, sürücü ve arkadaşı canını zor kurtardı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak- Ortakent Mahalleleri arasındaki karayolunda meydana gelen olayda Y.M.’nin kullandığı lüks cip motor bölümünden yanmaya başladı. Y.Z. otomobili durdurup yol kenarına çekip arkadaşı ile birlikte aşağıya indi, yardım istedi.

Yoldan geçenlerin önce yangın tüpleri ile müdahale ettiği ancak başarılı olamadığı yangına ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında cip alev alev yanmaya başlarken trafik akışı polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışması yapıldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Y.M.'nin uzun süre olayın şokunu atlatamadığı görüldü.

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