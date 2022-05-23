Maçta tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu

Kayseri'de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.yi av tüfeğiyle yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan Osman Ç.nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Ç. ile E.K., halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı.

Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokakta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Ç., evden getirdiği av tüfeğiyle E.K.ya ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği E.K. yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.K.yı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Osman Ç.nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)



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