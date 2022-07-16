Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir giyim mağazasından elbise çalan kadın suçüstü yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir giyim mağazasında çalışanlar elbiselerde bulunan alarmların yere atılmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını izleyen işyeri yetkilileri, kadının daha önceden 3 kez işyerine gelerek elbiselerin üzerinde bulunan alarmları söktükten sonra poşete koyduğu, malzemelerle birlikte işyerinden ayrıldığını tespit etti.

YİNE AYNI İŞYERİNE GELDİ

Kameralarda tespit edilen E.A. (53) bugün yine aynı işyerine geldi. İşyerinde çalışanlar, kadının daha önceden gelen aynı kişi olduğunu fark etti.

E.A., işyeri çalışanları tarafından mağazanın içerisinde takibe alındı. Takibe alınan kadın giyim kıyafetlerinin alarmlarını sökerken çalışanlar tarafından yakalanarak polise haber verildi.

SERBEST KALDI

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağazadan çalınan giysilerle birlikte E.A.'yı gözaltına aldı. İşyeri sahibinin şikâyetçi olmaması üzere suçunu kabul eden kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Tavukları çalan kişiye pankartla seslendi: Sayın hırsız babanı tanırım