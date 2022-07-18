Makas attı, paylaştı, adli işlem başlatıldı
İstanbul'da otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ö.K.'ye 2 bin 215 lira para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.
TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi.
Ö.K. hakkında, ‘Makas atmak’, ‘Saygısızca araç kullanmak’ ve ‘Yakın takip’ maddelerinden toplam 2 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında, ‘Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı. (DHA)