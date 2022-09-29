Malatya’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyona da çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Sivas kara yolunda meydana geldi. Sivas yönüne giden Günay Günay yönetimindeki hafif ticari araç, Doğuş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Bayram G.’nin kullandığı kamyona çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Günay Günay ve yanında bulunan Yıldırım Özer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Günay ve Özer’in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Bayram G.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)