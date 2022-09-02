Maltepe’de minibüs şoförlerinin yol verme kavgası kamerada

Maltepe'de iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüsten inen bir şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay dün saat 11.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki iki minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsten inen şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. Şoförlerin kavgasını çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Öfkeli şoför minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı gören çevredeki kişi, “Kaza yaşandı mı bilmiyorum ama burada yumruk yumruğa kavga ettiler. Arabada çocuk vardı. Kadınlar araya girdi. Esnaf da ayırdı” dedi. (DHA)

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