Manisa’da bir kişi, kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde, S.B.'ye (33) ait hafif ticari araç aralarında husumet olan erkek kardeşi E.C. tarafından ateşe verildi. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, saat 02.20 sıralarında Akgün Mahallesi 35 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.B. (33), dün akşam saatlerinde 42 Y 2055 plakalı hafif ticari aracını evinin önüne park ettikten sonra saat 02.20 sıralardında sokaktan gelen sesler üzerine uyandı.

Percereden baktığında park halindeki aracını alevler içerisinde gören S.B., dışarı çıkarak böndürmeye çalışırken komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Polis merkezine giden S.B., olayla ilgili olarak aralarında husumet bulunduğunu belirttiği erkek kardeşi E.C. ve eşi Z.C.’den şikayetçi oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise hafif ticari aracı yanan S.B.’nin evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ceket ve kapüşonlu bir şüphelinin elinde tuttuğu bir şişe ile yürüyerek aracın başına geldiği görüldü. Ardından şişeyi aracın sol ön kaputunun üzerine bırakan ve içerisindeki yanıcı maddeyi ateşe veren şüphelinin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı ateşe vere şüphelinin S.B.’nin kardeşi E.C. olduğunu belirledi. Olayla ilgili E.C. ve eşi Z.C. ile aracın yerini E.C.’ye gösterdiği tespit edilen T.Ö. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)