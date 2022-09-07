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Manisa’da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Manisa’da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

S.G. idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda geri manevra yaparken 16 yaşındaki Alper Boğa’nın  kullandığı motosiklete çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa’ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.G, gözaltına alındı. (AA)

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