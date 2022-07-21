Abone Ol

Manisa’daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Manisa’daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi’nde buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö. (44) ve İ.Ç. (60) isimli şüpheliler bugün çıkarıldığı Gördes Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/9 kararı ile tutuklanarak Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi. (İHA)

Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış İlginizi Çekebilir Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster