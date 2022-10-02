Manzara izlerken 10 metreden düştü

Bursa'da kent manzarasını izlemek için Uludağ yolundaki beton bariyerlere oturan Mevlüt Tiryaki (33) 10 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mevlüt Tiryaki, 34 DF 5368 plakalı otomobili ile çıktığı Uludağ yolunda Bursa kent manzarasını izlemek için beton bariyerlere oturdu. Bir süre sonra dengesini kaybeden Tiryaki, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer sürücüler, boş aracı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KIRIKLAR OLUŞTU

İhbarla bölgeye giden ekipler, bariyerlerin üzerinde cep telefonu buldu. Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra aşağıda hareketsiz yatan Tiryaki’yi fark etti. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Merdiven ile aşağı inen ekipler, Tiryaki’yi baygın halde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Tiryaki, halat ve merdivenle düştüğü noktadan güçlükle çıkarıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tiryaki’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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