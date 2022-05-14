Abone Ol

Mardin’de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mardin’de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Nusaybin uluslararası İpekyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarpıp, yan yattı.

3 kişinin yaralandığı kazanın ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin çevre güvenliği, itfaiye ekiplerinin de olası patlamaya karşı önlem aldığı akaryakıt istasyonunda yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

Akaryakıt istasyonunda minibüse yıldırım düştü İlginizi Çekebilir Akaryakıt istasyonunda minibüse yıldırım düştü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza Mardin otomobil Polis Sağlık