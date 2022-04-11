Abone Ol

Mardin’de toz taşınımı! Görüş mesafesi düştü

Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Yayınlanma: 16:49 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mardin’de toz taşınımı! Görüş mesafesi düştü

Mardin’de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye’den gelen toz, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatırken, evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Salı gününün ilk saatlerinden itibaren de yüksek kesimlerde zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. (DHA)

Toz taşınımı Mardin'de etkisini sürdürüyor İlginizi Çekebilir Toz taşınımı Mardin'de etkisini sürdürüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Mardin Meteoroloji salı Suriye Türkiye