Marmaray’da taciz iddiası arbedeye dönüştü

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterince arbede yaşandı.

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Gebze – Yenikapı seferini yapan Marmaray trenin Üsküdar İstasyonunda dün saat 17.00 sıralarında yabancı uyruklu bir şahıs, kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın ‘tamam sil abi fotoğrafı’ demesi de dikkat çekti.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek şahsa müdahale etti. (İHA)

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