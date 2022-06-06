Bodrum, Marmaris ve Datça açıklarında 82 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça açıklarında sürüklenen ve Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına iteklenen toplam 82 göçmen kurtarıldı.
İlk olay Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kara Ada açıklarında meydana geldi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının iteklediği lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak limana getirildi.
İkinci olay ise Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında yaşandı. Lastik bot ve can salları içinde Türk karasularına geri itilen 66 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan toplam 82 düzensiz göçmen, yapılan işlemleri ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.