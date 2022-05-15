Marmarisli kaptan göçmen kaçaklığından Rodos Adası’nda tutuklandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası’na 9 metrelik sürat teknesi ile 17 göçmeni kaçıran 25 yaşındaki genç Türk kaptan Rodos sahili yakınlarında yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki kaptan M.Z.'nin bu gece yarısı 9 metrelik sürat teknesine bindirdiği 17 göçmeni Rodos Adası'na ait Afondu bölgesinde karaya bırakırken Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Sabaha karşı meydana gelen olayda Afondu semti sahiline çıkarak göçmenleri indirmeye çalışan genç kaptan karadan polis ekipleri, denizden ise üç sahil güvenlik botu ile etrafı çevrildi.
TÜRKİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Rodos Adası'nda yayın yapan Rodiaki Gazetesi Türk kaptanın sürat teknesi ile Türkiye sularına kaçmak isterken yakalandığını belirtti.
Kaptan M.Z.'nin göçmenleri kişi başı 3500 Euro karşılığında Rodos Adası'na geçirmek için anlaştığı belirtildi.
Göçmenler adadaki kampa götürülürken, kaptan M.Z. ise Rodos Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürat teknesine el koyuldu.