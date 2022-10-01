Mersin’de PKK/KCK operasyonu! 2 tutuklama
Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Eylül’de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.
Mersin’de 30 Eylül’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalanmıştı. Operasyonda dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirilmişti. AA