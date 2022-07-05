Mersin’de sahte savcı ve polis tutuklandı

Mersin'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Haklarında yapılan işlemlerden sonra mahkemeye çıkartılan 2 kişi tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp FETÖ terör örgütünce telefonlarının kullanıldığını söyledikleri bir kişiyi dolandıran E.S.D. ile H.F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müşteki D.Y., kendisini telefonla arayarak savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin FETÖ terör örgütlerince telefonlarının kullanıldığını söylediğini, bu kişilere operasyon yapacaklarını ancak kendilerine ziynet eşyası ve para vermesi gerektiğini ifade etti.

12 CUMHURİYET ALTINI VERDİ

Bunun üzerine şahıslara 12 Cumhuriyet altını verdiğini belirten müşteki, daha sonra dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, altınların teslim edildiği bölgede bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin E.S.D. ile H.F.A. olduğunu saptadı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan çalışma sonucunda zanlıların belirlenen adreslerine operasyon yapan ekipler, E.S.D ile H.F.A isimli sahte savcı ve polisi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarından sonra mahkemeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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