Mersin’de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 kadının kentte olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. (DHA)