Mersin’de toplu taşımaya zam

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Mersin'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre minibüslerde sivil yolcu ücreti 8 lira, öğrenci ücreti 6 TL olarak belirlendi. Belediye otobüslerinde ise sivil yolcu ücreti 7 lira, öğrenci ücreti 3 lira oldu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, haftasonu, minibüs ve halk otobüslerinin kooperatif ve odalarının başkan ve yöneticileriyle toplu taşımaya yapılacak zam gündemiyle toplantı yapmıştı.

Yakıta gelen zamlar yüzünden toplu taşımada fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Seçer ve minibüsçü esnafı zamlı tarifeleri pazartesi günü UKOME'ye sunmuştu. Yapılan çalışmalardan sonra Büyükşehir belediye otobüslerinin ve minibüslerin zamlı tarifesi belli oldu.

MİNİBÜS FİYATLARINA ZAM

Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Veli Çelik, haftasonu Başkan Seçer'le yaptıkları toplantının olumlu geçmesinden sonra yaptıkları ulaşım zammını açıkladı. Yapılan tespitlerde minibüsçülerin 6 lira olan sivil yolcu ücretini 8 liraya, 4,5 lira olan öğrenci fiyatını da 6 liraya çıkardıklarını belirten ve eski tarifeden zarar ettikleri için yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Sivil yolcu ücretini 8, öğrenci ücretini 6 lira yaptık ama yaptığımız zam, kar amaçlı değil sadece günü kurtarıyoruz. Nitekim halkında alım gücü fazlasıyla düştü, bu fiyatlarla sadece masrafları çıkarabiliyoruz, kar etmiyoruz. Biz de zam olsun istemezdik, ancak çaremiz kalmadı” ifadelerinde bulundu.

BELEDİYE DE ZAM YAPTI

Öte yandan minibüsçülerle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi de artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklı belediye otobüs tarifesine zam yaptı. Zamlı tarifeye göre belediye otobüslerinde 4,75 lira olan sivil yolcu ücreti 7 liraya, 2 lira olan öğrenci fiyatı 3 liraya yükselirken abonman öğrenci fiyatı ise 1 lirada kaldı.