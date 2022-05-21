Metal doğrama işyerinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayinde faaliyet gösteren metal doğrama iş yerinde yangın çıktı. Yangın diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak’ta faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)