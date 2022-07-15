Metrobüste yolcuların sıkışıklık kavgası kamerada
İstanbul'da metrobüste sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavgada, taraflar metrobüs yolunda birbirini kovaladı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Merter metrobüs durağından İncirli metrobüs durağına seyir halinde olan metrobüste yaşandı.
İddiaya göre, iki kişi küfürlü bir şekilde yolculardan ilerlemelerini istedi. Bunun üzerine metrobüste bulunan 3 kişi, küfredenlere tepki gösterdi.
Daha sonra çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Metrobüsten inen kişiler, karşı tarafı metrobüs yolunda kovalamaya başladı.
İki kişiyi yakalayamayan grup, metrobüse binerek yolculuğuna devam etti.
Kavga nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)