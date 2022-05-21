Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk ateş dumanından zehirlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

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Bilecik'in Osmaneli İlçesi Medetli köyünde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda yangın çıktı.ğ Isınmak amaçlı yakılan ateşten çıkan dumandan, çadırda mevsimlik işçi ailenin Songül B (11), Rahime B.(8),İbrahim B.(6),İsmail B(2) isimli çocukların çıkan dumandan zehirlenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

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