Abone Ol

Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk ateş dumanından zehirlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk ateş dumanından zehirlendi

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Medetli köyünde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda yangın çıktı.ğ Isınmak amaçlı yakılan ateşten çıkan dumandan, çadırda mevsimlik işçi ailenin Songül B (11), Rahime B.(8),İbrahim B.(6),İsmail B(2) isimli çocukların çıkan dumandan zehirlenmesine neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nden konut krizine karşı kanun teklifi İlginizi Çekebilir Türkiye İşçi Partisi'nden konut krizine karşı kanun teklifi Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 15 yaralı İlginizi Çekebilir Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 15 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster