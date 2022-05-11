Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 15 yaralı

Osmaniye'de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 6'sı çocuk, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında E90 Otoyolu Düziçi ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Çanakkale’ye mevsimlik işçileri götüren Mehmet Sait A. yönetimindeki 01 KL 831 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sürücü ile birlikte 6sı çocuk 15 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye ve Düziçi’ndeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 5inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü. (DHA)

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