Milaslı muhtarın oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Çiftlik Köyü muhtarının kayıp olarak jandarmaya müracaat ettiği ardından silahla vurulmuş olarak bulunan 24 yaşındaki oğlu Turan Can Ölmez’in katil zanlısı yakalanarak tutuklandı. Ölmez’in av tüfeği ile kafasına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Köyü Muhtarı Ergün Ölmez'in 24 yaşındaki oğlu Turan Can Ölmez 3 gün önce kaybolmuş, kendisinden haber alamayan ailesi ve yakınları jandarmaya kayıp duyurusunda bulunmuştu.

GÖL KENARINDA KAFASINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Jandarmanın ve Ölmez ailesinin yakınlarının yaptığı arama çalışmalarında Turan Can Ölmez'in cenazesi köye yakın göl kenarında başından vurulmuş olarak cesedini bulmuştu. Olayın ardından Ölmez'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma başlattığı soruşturmada 4 kişiyi gözaltına almıştı.

TARTIŞMA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen ve Ölmez’in akrabaları olduğu öğrenilen E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) adli kontrol ile serbest bırakılırken Şahin Ö. (25) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin Ö'nün çıkan tartışmada Ölmez’in kafasına av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi.

Şahin Ö. ve arkadaşları ile göl kenarında konuşmak için bir araya gelen Turan Can Ölmez ve arkadaşlarının alkol aldıktan sonra tartışma yaşandığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayetin işlendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğü, tartışmaya para ile ilgili alacak verecek meselesinin neden olduğu iddia edildi. Turan Can Ölmez'in cenazesi gözyaşları içerisinde Çiftlik Köyü'nde toprağa verildi.

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