Abone Ol

Milyonluk lüks yat karaya oturdu

Bursa’da milyonluk lüks yat bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturdu. Büyük hasar oluşan lüks yat, vinç ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yayınlanma: 09:39 - 12 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bursa’nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı.

Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi.

O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi verilmedi. (İHA)

Ünlü iş insanı ve eşine mezar olmuştu, işte o hayalet kayalık İlginizi Çekebilir Ünlü iş insanı ve eşine mezar olmuştu, işte o hayalet kayalık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
bodrum Bursa Sözcü