Milyonluk lüks yat karaya oturdu
Bursa’da milyonluk lüks yat bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturdu. Büyük hasar oluşan lüks yat, vinç ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı.
Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi.
O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi verilmedi. (İHA)