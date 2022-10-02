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Minareden düşen işçi öldü 

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci (35), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.  

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Minareden düşen işçi öldü 

Olay öğle saatlerinde, Karasu Kurudere Mahallesinde meydana geldi. Embiya Demirci tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demircinin hayatını kaybettiğini belirledi. Demircinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) 

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