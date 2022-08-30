Minibüs şarampole devrildi
Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklının kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi. Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi. Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. (DHA)