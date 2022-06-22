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Minibüs yokuş aşağı kaydı, çocuklar saniyelerle kurtuldu

İstanbul Beykoz’da park halindeki panelvan tipi minibüs, freninin boşalması sonucu geri geri kayarak duvara çarptı. Minibüsün kaydığı yolda oynayan çocuklar minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Yayınlanma: 10:27 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
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Beykoz'da park halindeki panelvan minibüs freninin boşalması sonucu geri geri kayarak, duvara çarptıktan sonra durabildi.

Freni boşalan panelvan minibüsün arkasında, yolda oynayan çocuklar son anda kıl payı ölümden kurtuldu.

Üstlerine doğru kayan minibüsü fark ederek kenara çekilen çocukların dikkati olabilecek bir facianın önüne geçti.

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