Mısırcıyı kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mısırcıda çıkan kavgada müşteri, esnaf baba ve oğula pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 21 yaşındaki genç, babasını korumak isterken öldü, iki kişi de yaralandı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi’nde yol üzerinde mısır satan Mustafa Akçaal (50) ile oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya diğer müşterilerin ve komşu esnafın girmesi ile kavga yatıştırıldı.

TÜFEĞİNİ ALIP GERİ GELDİ

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında pompalı tüfeğiyle geri geldi ve baba ve oğluna ateş etti. 21 yaşındaki Bahadır Akçaal'ın babasını korumak isterken göğsüne aldığı kurşunla ölürken, olay sırasında mısırcıda oturan Ramazan Takar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaraladı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye’deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahadır Akçaal’ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Akçaal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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