Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz!
Gaziosmanpaşa'da, yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kuryenin tacizine uğradı.
Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. Genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.
Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı. Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)