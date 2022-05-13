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Motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş

Başkent'te motosiklet tutkunu şahıs ve eşinin hayatını kaybettiği kaza, başka bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

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Kaza, Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Turan’ın (40) kullandığı 06 FG 0080 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yol kenarındaki bariyerlere çarpan Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Çifti arkalarından takip eden bir motosikletin sürücüsüne ait kask kamerasına yansıyan görüntülerde, Hüseyin Sinan Turan’ın viraja girerken kontrolü kaybettiği ve çiftin bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. (İHA)

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