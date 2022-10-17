Abone Ol

Motosiklet sürücüsü köprülü kavşaktan düştü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Motosiklet sürücüsü köprülü kavşaktan düştü

Gökhan Bulut (18) idaresindeki motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki köprülü kavşakta kaldırıma çarptı.

FOTO: DHA

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen Bulut, bariyer ile ağaç arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA-DHA)

Motosiklet iki gencin sonu oldu İlginizi Çekebilir Motosiklet iki gencin sonu oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Çorum kaza motosiklet Nilüfer Polis Sağlık