Motosiklete bağladığı köpeği kilometrelerce koşturan şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da motosikletli bir kişinin tasmasına ip bağladığı bir köpeği koşturduğu anların görüntüleri tepki çekti. O görüntüleri inceleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Bağcılar, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde motosikletli bir kişinin boynuna ip bağlanmış bir köpeği dakikalarca koşturduğu görüntüler tepkilere yol açmıştı. Polis ekipleri o görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin Ö.D. olduğu anlaşıldı. Ö.D., Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEN KAÇMIŞ

Emniyete götürülen şüpheli, köpeğin kendisine ait olduğunu belirtti. Köpeğinin iş yerinden kaçtığını, motosikletle peşine düştüğünü, yakaladıktan sonra kaçmasın diye motosikletle ipinden tutarak iş yerine götürdüğünü öne sürdü.

TRAFİK CEZASI VE ADLİ İŞLEM

“Trafik Güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan 196 lira para cezası uygulanan Ö.D. hakkında, “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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