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Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı: O anlar kamerada

Bursa'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, motosikleti yüzüstü yatarak kullandı.

Trafiğin tehlikeye düşürüldüğü bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Seyir halindeki minibüslerin arasından ilerleyen motosikletliye, bazı sürücüler ise korna çalarak tepki gösterdi. (DHA)

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