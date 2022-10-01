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Motosikletli refüje çarptı, 100 metre sürüklendi, hayatını kaybetti

Adana'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Kutsal Burak Avcıoğlu öldü.

Yayınlanma: 07:41 - 01 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi  meydana geldi.

Kutsal Burak Avcıoğlu, motosikletiyle henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Avcıoğlu, Balcalı Mahallesi Can Özşahinoğlu Bulvarı’nda yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Avcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde inceleme yapan polis, motosiklet kaskını cesedin yaklaşık 30 metre uzağında kırık halde buldu.  Avcıoğlu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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