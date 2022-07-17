Motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt’ta motosikletiyle gelen kişi cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Esenyurt'ta motosikletiyle gelen kişi cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Ispartakule Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında motosikletli bir şüpheli şüpheli cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran 2 kişi kaçmaya dahi fırsat bulamadı.

6 el silah sıkan şüpheli daha sonra motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesiyle caddeye dökülen vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırdı. (İHA)