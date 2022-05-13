MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışlarında 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübatı Hudut Karakolu’na dün havan saldırısı düzenlenmişti. MSB’den yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu 3 asker ve bir sivil yaralanırken, Piyade Er Oktay Salar şehit olmuştu.

52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyine cezalandırma atışları yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB’nin paylaşımlarında “Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz” ifadeleri yer aldı.

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