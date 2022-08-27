Muğla açıklarında 146 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın çeşitli ilçelerinde 19 düzensiz göçmen kurtarılırken 127 göçmen, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.
Muğla'nın sahil kesimlerinde her geçen gün yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler ya yakalanıyor ya da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek kurtarılıyor.
Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 19 düzensiz göçmen kurtarılırken 127 göçmen, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.
25 Ağustos tarihinde saat 13.30'da, Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 10.30'da Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan özel tekne içerisinde127 göçmen, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Öte yandan 26 Ağustos tarihinde saat 02.55'te, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.